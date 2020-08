Werken Plantin en Moretuslei: Singelkruispunt vanaf morgenavond onderbroken

De werken op de Plantin en Moretuslei zitten op schema. Vanaf vrijdagavond gaan de werken aan het kruispunt met de Singel (R10) een nieuwe fase in. Dan wordt ook het centrale gedeelte van het kruispunt aangepakt. Tijdens deze fase, van vrijdagavond 21 tot dinsdagochtend 25 augustus, is het kruispunt met de Singel nagenoeg volledig afgesloten. Dat zal de nodige verkeershinder met zich meebrengen. Er wordt een omleiding voorzien via de Antwerpse Ring (R1), maar wie niet in de omgeving moet zijn blijft er beter zoveel mogelijk weg. Tegen 31 augustus moeten de werken aan het Singelkruispunt volledig klaar zijn.

Op het Singelkruispunt wordt er momenteel gewerkt op de rijstroken stadinwaarts van de Plantin en Moretuslei, tot aan de Wilrijkstraat, en op de buitenste rijstrook van de Singel-Noord. Vanaf vrijdagavond start een nieuwe fase en wordt de werfzone uitgebreid naar zo goed als het volledige kruispunt. Het ‘midden van het kruispunt’ moet immers ook aangepakt en vernieuwd worden.



De werken duren van vrijdagavond 21 augustus (21 uur) tot dinsdagochtend 25 augustus (6 uur). Het Singelkruispunt wordt daarbij nagenoeg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De noord-zuidbeweging op de Singel is met andere woorden onderbroken ter hoogte van complex Borgerhout en de Plantin en Moretuslei is niet rechtstreeks bereikbaar vanaf het kruispunt. Het kruispunt blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers, en voor verkeer van de Luitenant Lippenslaan naar de Singel-Noord.



Sterke verkeershinder verwacht op Singel

Deze ingreep zal een voelbare impact hebben op de omgeving. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer doen er dan ook alles aan om de uitvoeringsperiode van deze fase zo kort mogelijk te houden. Daarom zal de aannemer al zeker tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag blijven doorwerken.



Vanaf aanstaande vrijdag 21 uur tot volgende week dinsdag 6 uur gelden er bijkomende maatregelen voor het verkeer:



Doorgaand verkeer:

De Singel is onderbroken ter hoogte van complex Borgerhout. Noord-zuidverkeer volgt een omleiding via de Ring en gebruikt daarvoor de op- en afritten Berchem en Schijnpoort. Deze omleidingen gelden ook voor het verkeer op de Luitenant Lippenslaan.

De brug over de Ring blijft afgesloten in de richting van Deurne-Zuid. Ook de op- en afritten in de werfzone zijn niet toegankelijk. Vanaf de Ring komende van Antwerpen-Noord moet verkeer verplicht richting de Singel.

Plaatselijk verkeer:

Er is geen verkeer mogelijk van en naar de Plantin en Moretuslei via het Singelkruispunt.

Plaatselijk verkeer tussen de Plantin en Moretuslei en de Singel rijdt via de Turnhoutsebaan of via de Pretoriastraat en de Cogels-Osylei. Op de Plantin en Moretuslei blijft verkeer mogelijk tot aan de Provinciestraat.

Wie naar het centrum moet, vermijdt beter de werfzone en rijdt via de Leien.

Fietsers en voetgangers:

Het Singelkruispunt blijft toegankelijk via veilig afgebakende corridors.

Fietsers en voetgangers gebruiken in beide richtingen het fiets- en voetpad aan de bovenkant van de Luitenant Lippenslaan (brug). Vanaf de spoorwegbrug steken ze over naar de onderkant van de Plantin en Moretuslei.



Eindmeet in zicht van werken tijdens zomermaanden

De vernieuwing van het Singelkruispunt en de renovatie van de zuidkant van het complex Borgerhout duren nog tot 31 augustus. Tegen dan moet ook het kruispunt met de Provinciestraat klaar zijn. De eindmeet van deze ingrijpende werken in juli en augustus komt dus stilaan in zicht.



Tot dan blijft de Plantin en Moretuslei afgesloten ter hoogte van de Provinciestraat en is er geen doorgang op de Luitenant Lippenslaan richting Deurne-Zuid. Op het Singelkruispunt werken we verder aan de rijstroken stadinwaarts van de Plantin en Moretuslei, de overige rijstroken zijn dan opnieuw beschikbaar.