Werken aan speelterrein Nachtegalenpark zijn gestart

De werken aan het speelterrein in het Nachtegalenpark zijn van start gegaan. Het nieuwe speelterrein zal uit 3 delen bestaan: een speelzone voor peuters en kleuters, een avontuurlijke speelzone voor jong en oud en een speelbos.

De nieuwe peuter- en kleuterzone zal meerdere schommels hebben maar ook een draaimolen, duikelrekken en veerfiguren; een pergola met zandspeeltafels en klimmogelijkheden.

Op de avontuurlijke speelzone voor kinderen en tieners komt er een nieuwe Vliegende Hollander, een kabelbaan, verschillende schommels, een draaitoestel, 5 klimtorens, een schommelbed, een rolstoel/zit-carrousel en een uitgebreide klimspin.

Het speelbos krijgt een zone om hutten in te bouwen, afgebakend door een takkenmuur, een parcours om te klimmen, liggende boomstammen, chillnetten en een speelbeek.

Bij de heraanleg gaat ook speciale aandacht naar de toegankelijkheid van de toestellen, de paden en het straatmeubilair, zodat kinderen met een beperking er ook volop kunnen spelen. Zo komen er onder andere verharde zones met een rubberen ondergrond, en zal de draaimolen geen drempel hebben.

De stad investeert 600.000 euro in het vernieuwde speelterrein. Voor het bouwverlof is een deel van het terrein speelklaar. In de loop van augustus is het volledige terrein terug beschikbaar.