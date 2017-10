Werken Waaslandhaven-Noord: R2 dit weekend afgesloten

Om de snelle groei van het Antwerpse Havengebied in goede banen te leiden, wordt de weginfrastructuur in Waaslandhaven-Noord (R2) grondig aangepakt. De huidige verhoogde rotonde wordt omgevormd tot een ‘Hollands complex’.

In hetweekend van 14 en 15 oktober wordt de R2 volledig afgesloten om de brugliggers voor de nieuwe brug te plaatsen. In april van dit jaar is men gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van de brug. De studiefase is afgerond, de bouwplaats ingericht en de nutsvoorzieningen zijn aangepast. Begin mei kon men dan starten met de bouw van de brug. Gezien de liggers van de brug in één overspanning worden gemaakt,

is er geen middenpijler nodig en blijft de hinder op de R2 beperkt.

Impact op het verkeer: R2 afgesloten tijdens weekend

In oktober worden de brugliggers voor de nieuwe brug gelegd over de snelweg. Om veiligheidsredenen en om de kraan op te stellen die gebruikt wordt bij de uitvoering van deze werken, wordt de R2 tijdelijk volledig afgesloten. Om de hinder echter zo veel mogelijk te beperken, is beslist deze werken in het weekend

uit te voeren. Daarom zal de R2 van zaterdag 14 oktober 5u.30 tot zondag 15 oktober 20u.30 volledig afgesloten worden voor het verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex.

Daarnaast blijven tijdens de eerste fase op de R2 steeds twee versmalde rijstroken beschikbaar in beide richtingen ter hoogte van de bouw van de brug. In december start fase 2, dit onder voorbehoud van de

voortgang van de werf en de weersomstandigheden. In deze fase starten de grondwerken binnen de huidige rotonde en voor de nieuwe rijstroken op de Ploegweg en de Oudedijk. Deze werken zullen geen hinder voor het verkeer met zich meebrengen.

(bericht en afbeelding MOW Vlaanderen)