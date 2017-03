Werkgever mag hoofddoek verbieden

De vader van Jonathan Jacob, de man die begin 2010 stierf in een politiecel in Mortsel na een interentie van het BBT, hoopte enkele weken geleden dat de jarenlange procedureslag gedaan zou zijn, maar die hoop wordt al snel de kop ingedrukt. Want zes leden van het Bijzondere Bijstandsteam hebben cassatieberoep aangetekend tegen hun veroordeling tot zes maancel met uitstel voor het onopzettelijk doden van Jonathan Jacob. De agenten kregen toen een zwaardere straf dan in eerste aanleg. De teamleider legt zich neer bij de uitspraak, maar zes teamleden dus niet. Zij vechten hun veroordeling aan voor het Hof van Cassatie.