"Werkgevers en werknemers in de haven moeten overleggen over aanpak drugstrafiek"

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters wil dat werkgevers en werknemers overleggen rond de aanpak van drugstrafiek in Antwerpse haven. Een systematische screening van alle havenarbeiders schiet volgens minister Peeters haar doel voorbij.

Kris Peeters: “Er zijn uiteraard verdere stappen mogelijk om de veiligheid van de haven te verbeteren en de drugstrafiek aan te pakken. Als bij die maatregelen havenpersoneel in beeld komt, moeten werknemers en werkgevers kunnen overleggen over die aanpak. Een systematische screening van alle havenarbeiders schiet haar doel voorbij. Het is overshooting want je gaat ook mensen screenen die geen risico stellen. Anderzijds zijn er ook niet-havenarbeiders die kunnen gerekruteerd worden in de drugshandel.”

Sinds 2004 wordt de veiligheid van havens in Europa geregeld door de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). De regels betreffen de hele veiligheidsinfrastructuur, het opstellen van veiligheidsplannen, het zorgen voor goede identificatie en voor verantwoordelijken voor de veiligheid op schepen en in havens. In het kader van die ISPS-regeling zijn er bovendien veiligheidsverantwoordelijken aangeduid voor de verschillende bedrijfsterreinen en bedrijven die actief zijn in de haven. Zij moeten een veiligheidsopleiding volgen.

