Werkgroep over problemen van de foorkramers

Minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) heeft vandaag aangekondigd dat volgende week een technische werkgroep opgericht wordt die zich over de specifieke problemen van de foorkramers sinds het begin van de coronacrisis zal buigen.

Op vraag van premier Wilmès had hij een onderhoud van anderhalf uur met een delegatie van de foorkramers. Ook een vertegenwoordiger van de Brusselse burgemeester Philippe Close en zijn schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) waren daarbij aanwezig. 'Op een aantal kleine kermissen na, ligt de sector van de foorkramers sinds meerdere maanden stil.

Duizenden jobs

De sector telt meerdere honderden bedrijven in het land en is goed voor duizenden jobs. Deze zelfstandigen worden moment had getroffen door de stijging van het aantal besmettingen', aldus de minister. Volgens hem kunnen kleine kermissen door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad nog wel plaatsvinden, maar de foorkramers stellen vast dat de burgemeesters het merendeel van de geplande evenementen schrappen. De technische werkgroep moet volgende week reeds bijeenkomen en zal naar de concrete voorstellen van de foorkramers luisteren. De werkgroep kan ook het behoud van het overgangsrecht vragen zolang de sector stil ligt, de problemen van de foorkramers met de banken onderzoeken en de verschillende steunmaatregelen oplijsten.

(foto © Belga)