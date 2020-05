Werkgroep Pro League strandt op huidige format: met daler en één stijger

De werkgroep van de Pro League die aangeduid is om de knopen over dit en volgend seizoen door te hakken, zal vandaag voorstellen om in het seizoen 2020-2021 met de huidige formule van 16 1A-ploegen voort te gaan. Dat schrijft Sporza donderdagavond.

Als dat voorstel bekrachtigd wordt, zakt Waasland-Beveren naar 1B en promoveert OH Leuven, Beerschot of Westerlo. De raad van bestuur van de Pro League boog zich gisteren al over de resultaten van de werkgroep. Een formule met 18 ploegen in 1A de komende drie seizoenen en verkorte play-offs leek het meest gedragen, maar AA Gent lag dwars. En dus zal de werkgroep vrijdag op de Algemene Vergadering het behoud van het huidige format voorleggen ter stemming. Met play-offs ook, zij het eenmalig in een verkorte versie. Volgend seizoen moet de Jupiler Pro League beginnen op 7 augustus, ofwel twee weken later dan gepland. Onder welke vorm dat zal gebeuren, wordt vandaag beslist op een Algemene Vergadering.