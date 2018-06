Werking ATV bemoeilijkt door Antwerp Triathlon

Het Eilandje is vandaag in de ban van de Antwerp Triathlon. De eerste editie is meteen een schot in de roos. Het is zowaar al de grootste triatlon van het land. Het decor is ook indrukwekkend. Al heeft het voor ATV wel gevolgen. Want onze werking is vandaag in het gedrang. Onze parking is namelijk quasi volledig ingepalmd door de triatlon. Deelnemers kunnen zich hier registreren en omkleden. Ook de start vindt eigenlijk net voor onze deur plaats.

Dat heeft dus wel wat gevolgen voor ATV. Want onze wagens geraken niet op of van de parking. De straten hier in de buurt zijn afgesloten. ATV heeft wel voor alle medewerkers doorgangsbewijzen gekregen, maar er is simpelweg geen doorkomen aan. Politieagenten proberen onze medewerkers wel te helpen waar nodig, maar zij kunnen -begrijpelijk- ook het risico niet nemen om onze wagens te laten slalommen tussen de deelnemers.

Er zijn een hele dag wedstrijden, dus het is nog maar de vraag of onze ploegen (vaak) zullen kunnen uitrukken. We beloven u uiteraard wel ons best te doen om u zoals steeds toch een zo volledig mogelijk nieuws voor te schotelen. Maar zo begrijpt u in elk geval wel dat het vandaag geen evidente werkdag is voor onze zender.