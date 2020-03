'Werking voedselbanken dreigt stil te vallen'

Door de verspreiding van het coronavirus in ons land en de hamsterwoede die daar bij komt kijken, dreigt de werking van de voedselbanken stil te vallen. De Belgische Federatie van Voedselbanken roept de overheid op extra budgetten vrij te maken en vragen burgers om te komen helpen.

De voedselbanken, die instaan voor de voedselvoorziening van minderbedeelden, rekenen voor 60 procent op voedseloverschotten van supermarkten en de voedingsindustrie. Door de hamsterwoede valt dat echter grotendeels weg, aldus de voedselbanken. De werking van de Belgische Voedselbanken steunt in hoofdzaak op vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers vaak 70-plus

Een zeer groot deel van de vaste vrijwilligers zijn gepensioneerd en zelfs 70 plus. Door het coronavirus moeten heel wat van die vaste vrijwilligers thuisblijven omdat zij tot de risicogroep behoren, klinkt het verder. Om die reden trekken de voedselbanken aan de alarmbel. Ze roepen de overheid op extra middelen vrij te maken voor voedselhulp en vragen burgers te komen helpen om tijdelijk de vrijwillige senioren te vervangen. 'Het coronavirus treft iedereen, ook de minderbedeelden in onze samenleving. Het is cruciaal dat de kosteloze voedselbedeling niet stilvalt', Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Federatie van Voedselbanken. In 2019 deden 168.476 mensen een beroep op de 9 regionale Belgische Voedselbanken.