Voor wat winterse magie moet je de komende weken in het Arboretum van Kalmthout zijn. Daar staat namelijk de Hamamelis of Toverhazelaar in bloei. Het arboretum heeft met zo'n 180 verschillende variëteiten de grootste en oudste collectie toverhazelaars in Europa. Dit jaar is er ook een uitgestippelde wandelroute met een app die je langs de kleurrijkste exemplaren leidt.