Werknemers Antwerps dienstenchequebedrijf Solide Forta gered

Partena Hulp in Huis neemt het Antwerpse dienstenchequebedrijf Solide Forta overgenomen. De ruim 230 werknemers behouden hun job en de arbeidsvoorwaarden. Solide Forta zat in slechte papieren. Dat meldt Partena en schrijven de Mediahuis-kranten.

Solide Forta had eerder bescherming tegen schuldeisers aangevraagd, waardoor de werknemers en honderden klanten uit de regio Antwerpen in onzekerheid leefden. “Maar dat is nu voorbij”, zegt Petra Keisse, manager bij Partena Hulp in Huis aan de kranten van Mediahuis. “We hebben Solide Forta volledig overgenomen. De werknemers behouden hun job en hun loon.”

De 1.250 klanten zouden hun huishoudhulp en de planning zo veel mogelijk behouden. Ook het kantoor op de Italiëlei blijft bestaan. Het zou gaan om de vierde overname van het bedrijf in zeven jaar tijd. Het bedrijf spreekt zelf over sterke concurrentie, in een markt die niet meer groeit.

