Op donderdag 2 en vrijdag 3 mei voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende twee dagen werken uit op de Autolei (R11) in Wommelgem ter hoogte van de P+R-parking in Wommelgem. De toegangen tot de parking worden veiliger gemaakt door de huidige uitrit te supprimeren en samen te voegen met de inrit. Ter hoogte van de werfzone wordt er plaatselijk één rijstrook ingenomen. Het Park and Ride-terrein in Wommelgem beschikt momenteel over een aparte in- en uitrit die allebei uitkomen op de rotonde van de Autolei. Verkeer dat de P+R wil uitrijden richting R11 naar Wommelgem/Mortsel, moet nu te kort bij de oprit naar de E313 de eerste rijstrook dwarsen. Om de verkeersveiligheid aan de rotonde te verbeteren, zal AWV de uitrit van de parking afsluiten en gebeurt het in- en uitrijden in de toekomst enkel nog ter hoogte van de huidige inrit, verder van de oprit naar de E313. Om dit mogelijk te maken moet de inrit eerst aangepast en verbreed worden. Twee dagen beperkte hinder De werken vinden plaats op donderdag 2 en vrijdag 3 mei. Tijdens de werken wordt op de rotonde van de Autolei één rijstrook ingenomen ter hoogte van het P+R-terrein. De parking en Fruitmarkt Cools blijven tijdens de werken steeds bereikbaar, maar enkel via de uitrit. Fietsers en voetgangers kunnen ter hoogte van de inrit tijdelijk niet passeren en volgen een korte omleiding over het parkeerterrein. (Bron en foto : © Agentschap Wegen en Verkeer)