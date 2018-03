Werknemers NMBS jaren in contact met asbest?

Minstens 200 arbeiders van de NMBS zijn tijdens hun werk mogelijk blootgesteld aan asbest. Dat gebeurde in drie werkplaatsen van de spoorweg-maatschappij, waaronder ook die in Antwerpen.



Werknemers sleutelen aan treinen in de Antwerpse werkplaats. Bij dat werkje zijn ze mogelijk jarenlang in contact gekomen met asbest. Want in de verf op sommige goederenwagons is de schadelijke stof gevonden. Om hoeveel wagons het gaat, is niet duidelijk. Het personeel in de werkplaatsen in Antwerpen, Gentbrugge en Monceau is daar nu van op de hoogte gebracht. Het gaat om honderden mensen. Zij zijn ongerust, want ze hadden geen juiste beschermkledij. De vakbonden hebben om meer informatie gevraagd.