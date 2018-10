Werknemers TBC Post staken tweede dag op een rij

De werknemers van postbusbedrijf TBC Post, een concurrent van bpost, gingen gisteren in staking. En ook vandaag wordt de staking verdergezet. En daar zijn verschillende redenen voor: loon dat niet gestort wordt, auto’s en bromfietsen die niet in orde zijn, de hoge werkdruk en onbetaalde overuren. Bij de hoofdzetel krijgen ze al jarenlang weinig of geen reactie, en dat kon zo niet langer, vinden ze bij TBC Post. TBC Post doet vooral in aangetekende zendingen, werkt met blauwe postbussen en heeft zelfs eigen postzegels. Overal in het land zijn depots te vinden.

De onvrede bij de werknemers in het postbusbedrijf in Deurne is groot. Daarom gingen ze gisteren in staking. Ze blijven staken tot hun loon op hun rekening staat, zo klinkt het.



“Het ergste is ons loon. Daar zijn altijd problemen mee. We moeten telkens gaan klagen bij Securex, het sociaal secretariaat. Want bij de hoofdzetel van TBC in Zaventem krijgen we nooit gehoor”, vertelt Carla De Block, vakbondsafgevaardigde bij TBC POst. “Voor het loon van september gold alweer hetzelfde liedje: we hebben onze loonbrief wel ontvangen, maar het geld zien we niet. En die loonbrief staat dan nog vol fouten. Ik ben al dertig jaar getrouwd, maar er staat nog steeds op dat ik ongehuwd ben.”

Na lang aandringen van de vakbond, kwam Thierry Brugma, de grote baas, woensdag langs om in gesprek te gaan. Maar tijdens dat gesprek bleef iedereen op zijn honger zitten. “Omwille van een grote klant die te laat betaalde, waren we te laat met jullie loon. Maar dat werd deze week rechtgezet”, vertelt Brugma. Hij belooft dat het geld donderdag gestort wordt. Op alle andere problemen en gebreken heeft Brugma geen concreet antwoord.

“De communicatie en transparantie verloopt stroef”, geeft hij toe. “Maar we hebben enkel problemen met het depot in Antwerpen. Waarom, dat weet ik niet. Na dit gesprek zal ik mijn uiterste best doen alle plooien glad te strijken.”

Tientallen inbreuken

De lonen worden steeds te laat uitbetaald. Sommige werknemers wachten nog op maandlonen uit 2016. Er staan belangrijke fouten in de loonbrieven.

De verzekerings –en keuringspapieren van de auto’s en bromfietsen zijn niet in orde. Bovendien zijn ze snel defect, soms daags nadat ze van de mecanicien komen.

Er is een vakbondsafgevaardigde, maar er was nog nooit een sociaal overleg.

De werkdruk ligt hoog, er wordt van de werknemers verwacht dat ze honderden brieven per dag kunnen leveren.

De huur van het gebouw waar het depot is, zou al een half jaar niet meer betaald zijn. Daarom was er een tijdlang geen verlichting en verwarming.

Er is geen of weinig communicatie en transparantie met de hoofdzetel. Mails en telefoons van de werknemers en de vakbond worden genegeerd

Enkele werknemers, meestal van allochtone afkomst, zouden onder druk gezet worden om te blijven werken, omdat ze ‘toch nergens anders een job kunnen vinden’.

(Bron : Gazet van Antwerpen)

(Foto : TBC Post)