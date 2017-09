Werknemers willen firmawagen niet inruilen voor cash

De meeste werknemers willen hun bedrijfswagen niet inruilen voor cash. Dat blijkt uit een onderzoek van de HR dienstengroep Acerta.

Acerta deed een rondvraag bij 380 Belgische bedrijven, nadat de federale regering in juni een akkoord bereikte over het mobiliteitsbudget. Dat maakt het vanaf volgend jaar voor werknemers mogelijk om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een vergoeding. Maar dat wordt volgens de werkgevers een flop. 80 procent van hen zegt dat werknemers niet of amper geïnteresseerd zijn in zo'n mobiliteitsbudget.