Werkstraf voor “charmante sirene” die verschillende mannen oplichtte

De Antwerpse strafrechter heeft Sandrina L. uit Antwerpen veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. De vrouw had vier mannen duizenden euro’s lichter gemaakt met allerlei smoesjes. Het totale nadeel bedroeg bijna 25.000 euro.

Sandrina L. had een van de slachtoffers verteld dat ze financiële problemen had. Hij leende haar minstens 14.400 euro. Ze beloofde hem alles terug te geven, maar toen de betalingen uitbleven, diende hij in 2015 een klacht in.

Uit het onderzoek bleek dat hij niet de enige benadeelde was. Nog drie andere mannen hadden haar 6.000 euro, 3.000 euro en 1.500 euro geleend. Ook bij hen had ze dezelfde smoesjes over een auto die gerepareerd moest worden of een schuldsaldoverzekering, waarvoor ze dringend geld nodig had.

Sandrina L. tekende een schuldbekentenis, maar was nooit zinnens om het geld terug te betalen. Ze werd daarom ook veroordeeld voor valsheid in geschriften. De beklaagde had volgens de rechtbank op slinkse wijze misbruik gemaakt van de lichtgelovigheid van de mannen.

De procureur had haar bij de behandeling een "charmante sirene" genoemd, die misschien nog wel meer slachtoffers had gemaakt, die uit schaamte geen klacht hadden durven indienen.

Twee slachtoffers hadden zich burgerlijke partij gesteld. Sandrina L. moet hen in totaal 16.100 euro aan schadevergoedingen betalen.