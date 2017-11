Werkstraf voor man die op agenten wou inrijden

De Antwerpse strafrechter heeft Riduan B.A. uit Borgerhout veroordeeld tot een werkstraf van 65 uur voor gewapende weerspannigheid tegenover de politie. Hij had begin dit jaar vier agenten bijna aangereden, toen die hem wilden controleren.

De politie wilde op 7 januari een huiszoeking uitvoeren in de woning van Riduan B.A. in het kader van een drugsonderzoek. De agenten stonden in de inkomhal, toen de beklaagde kwam aangereden en uitstapte. Ze wilden hem controleren, waarop hij terug in zijn auto sprong en de deuren op slot deed.





Vier agenten omsingelden de wagen en maanden hem aan om uit te stappen. Riduan B.A. gaf echter plankgas, waardoor de agenten uit de weg moesten springen om een aanrijding te vermijden. De beklaagde reed over de trambedding door het rode licht en kon ontkomen.

Zijn advocaat had tijdens de behandeling van de zaak aangevoerd dat zijn cliënt in paniek was omwille van de bivakmutsen die de agenten gedragen zouden hebben en dat hij dacht dat het om een afrekening in het drugsmilieu ging. De agenten zouden ook niet gezegd hebben dat ze van de politie waren. De rechtbank vond die uitleg niet geloofwaardig.

De vier agenten hadden zich burgerlijke partij gesteld en kregen ieder 100 euro schadevergoeding toegekend.