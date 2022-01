Werkstraffen tot 240 uur voor Beerschot-hooligans die vechtpartijen organiseerden

Het openbaar ministerie heeft de levenslange opsluiting geëist voor Steve Bakelmans (41), die dinsdagavond schuldig werd bevonden aan de verkrachting van en de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde. Advocaat-generaal Björn Backx zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Om de maatschappij maximaal tegen Bakelmans te beschermen, vroeg hij om een beveiligingsperiode van 25 jaar op te leggen én om ook een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende vijftien jaar uit te spreken. Steve Bakelmans had Julie Van Espen op 4 mei 2019 van haar fiets gesleurd in Merksem. Hij had haar geslagen, verkracht en gewurgd. Eerst drie keer met de blote handen, dan met een elektriciteitskabel. Hij had haar lichaam daarna in plastic gewikkeld, verzwaard met zand en in het Albertkanaal gegooid, waar het twee dagen later werd aangetroffen. 'De beelden van hoe ze uit het water werd gehaald, pure horror. Ik vind dit een van de zwaarste vormen van criminaliteit. Julie Van Espen was een onschuldig slachtoffer. Ze had geen enkele band met hem, ze passeerde er gewoon. Het had de dochter van ieder van ons kunnen zijn. Ze heeft zich ongetwijfeld stevig verzet, maar tegen zoveel kracht en brutaal geweld kon ze niet op. Zijn platitude van dat ze op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment was, ben ik beu gehoord. Niet zij, maar hij was op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment. Rondhangend onder een brug, cannabis roken, zich wentelen in zelfmedelijden en wachten om toe te slaand. De omstandigheden waarin de feiten gebeurd zijn, wegen bijzonder zwaar door voor mij', zei Backx. Na de feiten had Bakelmans het bewijsmateriaal gedumpt of verstopt. Toen het donker was, had hij haar lichaam gedumpt. Hij had volgens de advocaat-generaal geen enkele wroeging. 'Een dag na de moord had hij met zijn ex en zijn zoontje afgesproken. Iedereen was toen op zoek naar hem, maar zij hadden niets aan hem gemerkt: hij deed gewoon en maakte grapjes. Tien dagen na de feiten had hij vanuit de gevangenis met zijn nicht gebeld. In het afgeluisterde gesprek deed hij oppervlakkig en lacherig.' Ook op het proces had Backx geen greintje oprechte spijt of berouw gemerkt. 'In zijn laatste woord zei hij gisteren dat hij het erg vond wat Julie overkomen was. Dat zegt genoeg.' Uit het verslag van de gerechtsdeskundigen blijkt dat Bakelmans een psychopate persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij is manipulatief, leugenachtig, ziet andere mensen als gebruiksvoorwerpen, heeft geen empathie, problemen met autoriteit en kampt met een ontoereikend normbesef en gewetensfunctie. 'De kans op herval is volgens de deskundigen aanzienlijk, met een hoog risico op seksueel en fysiek gewelddadig gedrag.' Bakelmans heeft weliswaar een ongelukkige jeugd gehad. Met zijn moeder heeft hij nooit een band gehad. Hij werd mishandeld door zijn vader en seksueel misbruikt door de partner van zijn grootmoeder. Vanaf zijn zevende begon hij thuis weg te lopen. Bakelmans werd meermaals geplaatst door de jeugdrechter. 'Een jongen met een rugzak, maar zijn zus had die ook. Zij maakte hetzelfde mee als hem, maar nam haar verantwoordelijkheid en slaagde erin een normaal leven op te bouwen. Bakelmans heeft dat nooit gedaan: hij zocht zijn toevlucht in drugs en criminaliteit. Zijn jeugd is geen verzachtende omstandigheid, want zijn zus bewijst dat het ook anders kan', zei de advocaat-generaal. Bakelmans heeft een gevuld strafblad. Hij liep zes veroordelingen op, waaronder twee voor verkrachting. Hij zat verschillende periodes in de gevangenis, vroeg telkens om kansen, maar als hij ze dan kreeg in bijvoorbeeld de vorm van een uitgaansvergunning, dan keerde hij niet terug naar de gevangenis. 'Hij heeft tal van kansen gekregen, maar ze nooit benut.' Advocaat-generaal Björn Backx zag dus geen enkele verzachtende omstandigheid die opweegt tegen de gruwel van de feiten en de gevaarlijke persoonlijkheid van Bakelmans. 'De maatschappij moet maximaal tegen deze man beschermd worden. Hij heeft al genoeg slachtoffers gemaakt.' Hij vorderde daarom de absolute maximumstraf: de levenslange opsluiting, een beveiligingsperiode van 25 jaar - die hij minstens moet uitzitten voor hij een voorwaardelijke invrijheidstelling kan aanvragen - en een terbeschikkingstelling van 15 jaar, waarin hij onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank blijft staan.Foto Belga