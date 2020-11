Werkstraffen voor home invasion in Stabroek

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vier jongemannen werkstraffen van 100 tot 250 uur opgelegd voor hun betrokkenheid bij een home invasion in Stabroek. De 17-jarige dochter des huizes was toen alleen thuis en werd opgesloten in een slaapkamer. De overval bleek door mensen uit haar eigen vriendenkring te zijn bekokstoofd.

Er ging al enige tijd het gerucht de ronde dat er in de woning van de tiener een grote som cash geld zou liggen. De toenmalige minderjarige vriend van het slachtoffer had samen met nog twee andere minderjarigen en de vier meerderjarige beklaagden het plan opgevat om het meisje thuis te overvallen en het geld te stelen. In de dagen voor de home invasion werden de jongeren meermaals in de buurt opgemerkt, terwijl ze op verkenning gingen. Jade B. (20) had toen ook aangebeld om te zien hoe de bewoners eruitzagen. Het slachtoffer, dat onraad rook, was bang en voelde zich niet meer veilig.

Op 9 mei 2019 voerden de jongeren hun plan uit. Tarek S. (19), die op uitkijk stond, liet 's morgens aan de anderen weten dat ze alleen thuis was. Haar vriend ging vervolgens naar de woning om haar zogezegd bescherming aan te bieden. Even later belden Steve R. (19) en een minderjarige mededader aan, die na wat duw- en trekwerk het meisje en haar ex opsloten in een slaapkamer. Steve R. en zijn kompaan doorzochten daarna de woning, maar konden geen grote som cash vinden. Ze vertrokken met twee horloges, twee gsm's en 250 euro cash. Steven J. (20) stond hen buiten in een vluchtvoertuig op te wachten.

De rechtbank vond de feiten zeer ernstig. 'Beklaagden beraamden op basis van loze geruchten over grote geldsommen een home invasion en jaagden een jong meisje grote angst aan.' De beklaagden hadden de feiten niet betwist. Ze verklaarden allemaal diep beschaamd te zijn en boden hun excuses aan de moeder van het slachtoffer aan, die zich burgerlijke partij stelde. Ze kreeg een provisionele schadevergoeding van 700 euro toegekend.