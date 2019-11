Werkt de saboteur van Doel nog altijd in de kerncentrale?

Afgelopen zomer was het vijf jaar geleden dat een saboteur in kerncentrale Doel 4 toesloeg. Intussen blijkt dat er eerder nog twee mislukte sabotagepogingen waren. Na al die tijd is nog steeds geen verdachte in het vizier van politie en gerecht. In de hoop nu toch schot in de zaak te krijgen, lanceert het gerecht vandaag een oproep op televisie en zal het ook beelden van een mogelijke kroongetuige of dader verspreiden.