Werkzoekende jongeren tonen competenties tijdens Engage + bedrijfsrally

Tijdens de bedrijfsrally Engage+, georganiseerd door de stad Antwerpen en VDAB in IKEA Wilrijk, lieten 30 jonge werkzoekenden vandaag zien wat ze voor een potentiële werkgever in huis hebben.



De grootste meubelwinkel in de stad wil jongeren warm maken voor de opwindende wereld van wonen en thuiskomen. De stad Antwerpen werkt op haar beurt dan weer initiatieven uit om bedrijven te helpen zoeken naar geschikte werknemers, de bedrijfsrally was dus een logische samenwerking.



Het werd een interactieve kennismaking in de winkel waarbij de jongeren aan de hand van 4 opdrachten op de werkvloer konden bewijzen dat ze kunnen samenwerken en problemen oplossen; initiatief en verantwoordelijkheid nemen én dat ze ook nog eens flexibel, klantgericht en stressbestendig zijn.



Schepen voor werk, Marc Van Peel: “Een kast maken, een klant te woord staan, … Het zijn eigenschappen die werkzoekenden vaak wel hebben maar die niet voldoende naar boven komen bij een klassieke sollicitatie. We zijn dan ook bijzonder tevreden dat we samen met bedrijven zoals IKEA jonge werkzoekenden een kans kunnen geven om zich te bewijzen.”



De bedrijfsrally wil werkzoekende jongeren niet alleen aan een job helpen, maar dient ook om ze te inspireren en te informeren en hen te ondersteunen in het maken van de juiste beslissingen in hun loopbaan.

(foto : Stad Antwerpen)