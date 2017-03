Werkzoekende Syriër krijgt 2 aanbiedingen na oproep op atv

Veel focus is vereist, net als vingervlugheid voor het tornooi Rubic's Kubus dat dit weekend plaatsvond in Deurne. En u herinnert zich een Rubic's Kubus nog wel, de kubus met de 9 vakken langs elke zijde in 6 kleuren, die je terug in z'n oorspronkelijke staat moet brengen. De beste cubers zaten samen, en losten de kubussen op in luttele seconden.