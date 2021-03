Westmalle Extra voortaan op ruimere schaal verdeeld

Sinds 1836 wordt in de Abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in Westmalle bier gebrouwen. Het is een typisch monastieke arbeid. Tot nog toe bleef de verkoop aan drankenhandels en horeca beperkt tot twee bieren: de Dubbel en de Tripel. In de abdij van Westmalle wordt echter nog een derde bier gebrouwen: de goudblonde Extra met een alcoholpercentage van 4,8% vol. Dit bier werd aanvankelijk enkel door de monniken en hun gasten gedronken bij de maaltijd. Voortaan zal de Extra ook verkrijgbaar zijn in de gespecialiseerde drankenwinkels en horeca.

“Westmalle Extra is een van de oudste bieren van onze Abdij, waarvan de traditie teruggaat tot in 1836. Dit bier was tot nog toe zeer beperkt verkrijgbaar aan de abdijpoort of in ‘Café Trappisten’, rechtover de abdij”, aldus Broeder Benedikt. “De voorbije jaren stijgt de vraag naar bieren met een lager alcoholgehalte, en dus ook naar onze Extra. Daarom hebben wij beslist om de Westmalle Extra vanaf nu ook te koop aan te bieden via drankenhandels. Via die weg zal het bier ook zijn weg vinden naar cafés en restaurants. Op die manier wil onze Abdij de drankenhandelaren en de horeca-uitbaters die zwaar werden getroffen door de economische gevolgen van Covid19-pandemie, iets speciaals aanbieden wanneer ze hun deuren opnieuw kunnen openen.”

Philippe Van Assche, algemeen directeur van de brouwerij: “Jaarlijks produceren wij zo’n 130.000 hectoliter trappistenbier. Westmalle Extra werd gewoonlijk slechts twee keer per jaar gebrouwen. Vorig jaar was dat goed voor 440 hectoliter. De productie van onze Extra zal altijd zeer beperkt blijven om de productie van de Dubbel en Tripel niet in het gedrang te brengen.”

Hij voegde eraan toe “Als ingrediënten voor dit goudblonde bier van hoge gisting gebruiken wij water, gemoute gerst en hopbellen. Aan het brouwsel wordt dezelfde gist toegevoegd als bij de Westmalle Dubbel en Tripel, maar de Extra heeft een veel lichter alcoholpercentage. Het is een "levend" bier, want het gist na in de fles. Het hoppige karakter zorgt voor een aangename en dorstlessende afdronk.”



www.trappistwestmalle.be