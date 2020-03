Wetsdokter : 'Slachtoffer kreeg geen lucht door tape rond haar gezicht'

De 76-jarige Leopoldine De Decker is gestorven door de tape die rond haar hoofd werd gewikkeld. Haar neus en mond waren bedekt, waardoor ze geen lucht meer had gekregen. Dat getuigde de wetsdokter vandaag op het assisenproces.

De vrouw werd op 18 mei 2013 dood teruggevonden door haar zoon in haar appartement aan de Lange Lobroekstraat in Antwerpen. 'Het slachtoffer lag op de grond, vlak achter de toegangsdeur. Er zat grijze tape rond haar enkels en polsen. Ook rond haar gezicht, van voorhoofd tot kin, was tape gewikkeld die de ambulanciers al verwijderd hadden toen ik ter plaatse kwam', getuigde de wetsdokter. Het gezicht van Leopoldine had een roze-paarse kleur. Haar oogleden waren opgezet en rond haar neus en mond zat bloed. Ze had kneuzingen in haar gezicht en op haar handen, die wellicht veroorzaakt werden door slagen. Het slachtoffer was volgens de wetsdokter overleden aan de gevolgen van 'mechanische asfyxie door smoring'. 'De tape zat strak rond haar gezicht gewikkeld en bedekte haar neus en mond, waardoor ze niet meer kon ademen.' Op basis van haar lichaamstemperatuur kon afgeleid worden dat ze in de loop van de vorige avond overleden was.

De wijkagent, die als volgende kwam getuigen, was toen nog langs haar appartementsgebouw gepasseerd. 'Dat moet rond 21.30 uur geweest zijn. De rolluiken bij Leopoldine waren voor driekwart naar beneden, wat ze altijd deed nadat ze haar hondje 's avonds had uitgelaten. Ik heb niets vreemd of ongewoon opgemerkt.' Hij had de televisie, die bij het aantreffen van het lichaam luid stond te spelen, niet gehoord. 'Anders was ik bij haar wel gaan aanbellen, want ik moest nog met haar praten over een klacht van geluidsoverlast.' Leopoldine had naar de blauwe lijn van de politie gebeld om haar beklag te doen over haar bovenburen. 'Het was er voortdurend een komen en gaan van mensen en ze maakten volgens haar veel lawaai. Ze zat met angst en hoopte snel naar een sociale woning te kunnen verhuizen.'

De wijkagent had ook gehoord dat het slachtoffer een kluis met geld in huis had. 'Haar huisbaas had vroeger nog een appartement verhuurd aan haar zoon Rudi, maar die betaalde niet altijd op tijd. Het gebeurde wel eens dat er uit de slaapkamer van Leopoldine cash geld werd gehaald om de achterstal te betalen. Volgens de huisbaas stond er een kluis in de slaapkamer met geld en een kalasjnikov.' Die kluis was de reden dat Leopoldine in haar appartement werd overvallen, maar er bleek uiteindelijk helemaal geen kluis met geld te zijn. Op het proces staan vijf mannen terecht. Branko Stankovski (25) en Daniel Florojkic (31) staan terecht voor roofmoord. Pieter Vermeersch (27), Guy Wyns (38) en Sébastien Pierrard (31) worden beschuldigd van diefstal met geweld met ongewild haar dood tot gevolg.