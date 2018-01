Wetsvoorstel voor strengere selectie havenarbeiders

Federaal parlementslid Daphné Dumery voor N-VA heeft een wetsvoorstel klaar voor een strengere selectie van havenarbeiders.



Het parlementslid wil dat havenarbeiders beter worden gescreend. Een bewijs van goed gedrag en zeden is niet genoeg, vindt ze. Daarop staat niet vermeld of iemand betrokken is bij een gerechtelijk onderzoek. Dumery pleit daarom voor een moraliteitsonderzoek bij aanwervingen. De werkgeverskoepel Cepa is niet tégen het voorstel, maar vindt dat iedereen die in de haven werkt, dan moet worden gescreend.