Weyts betreurt dat universiteiten overschakelen naar code oranje

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) betreurt dat een aantal universiteiten beslist hebben om over te schakelen van code geel naar code oranje, waardoor het aantal studenten op de campussen wordt teruggeschroefd.

Hij vreest nu dat er op lokaal niveau een opbod zal ontstaan, omdat sommige burgemeesters minstens even straf uit de hoek zullen willen komen als de rectoren.

De universiteiten van Antwerpen, Gent en Hasselt maakten vandaag bekend dat ze het academiejaar zullen starten in code oranje in plaats van code geel. Dat betekent dat de bezetting in de aula's drastisch wordt beperkt, tot een vijfde van de normale capaciteit.

Minister Weyts vindt de beslissing jammer voor de studenten, vooral dan voor de eerstejaars, die hun eerste stappen in het hoger onderwijs zetten. "Ik reken er op dat deze universiteiten al het mogelijke doen om die eerstejaars maximaal contactonderwijs aan te bieden. Dit zijn jonge mensen die recht van de middelbare school terechtkomen in een voor hen totaal nieuwe wereld. Het is cruciaal dat zij goed worden opgevangen."

Hij betreurt dat de universiteiten eenzijdige beslissingen nemen, "net nadat we zo goed hebben samengewerkt met het hele onderwijsveld." Hij vreest ook voor de gevolgen op lokaal niveau, waar burgemeesters nu in de verleiding kunnen komen om ook in te grijpen "omdat ze minstens even straf zullen willen zijn als deze rectoren".

De minister herinnert eraan dat het hoger onderwijs eigen kleurcodes heeft met eigen maatregelen. Die zijn strenger dan de maatregelen in het leerplichtonderwijs. "In het lager onderwijs en het secundair onderwijs blijft men voorlopig in code geel. Dankzij een fijnmazige aanpak is het mogelijk om lokaal te kunnen schakelen naar een andere kleurcode, maar dan altijd op basis van de lokale situatie. Je moet leerlingen van een dorpsschool niet straffen omdat er in grote stad ver weg een uitbraak is", besluit Weyts.

(Bron en foto: © Belga)