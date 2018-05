Weyts laat onderzoeken of problemen Kennedytunnel niet te voorzien waren

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts laat nagaan of de problemen met de verlichtingsarmaturen in de Kennedytunnel niet te voorzien waren. 'Op dit moment was dit het geval, maar verder onderzoek is nog nodig', klinkt het op het kabinet-Weyts.

Gisteren werd in de Antwerpse Kennedytunnel in beide richtingen een rijstrook afgesloten door problemen met de verlichtingsarmaturen. Dat veroorzaakte een loodzware avondspits. Na spoedherstellingen waren dinsdagochtend opnieuw alle rijstroken richting Gent beschikbaar. Maar in de richting van Nederland bleef de situatie ongewijzigd en bleef de rechterrijstrook afgesloten, met de nodige files tot gevolg. De technische problemen in de Kennedytunnel kwamen maandag aan het licht. De verlichtingsarmatuur bleek op verschillende plaatsen los te komen, volgens het Agentschap Wegen en Verkeer door corrosie wegens een chemische reactie tussen twee metalen op de plaats waar de armatuur aan de tunnel bevestigd is. Vooral aan de rechterrijstrook in beide tunnelkokers bleek de situatie te gevaarlijk. AWV besloot die te laten afsluiten en twee nachten van noodherstellingen in te plannen in afwachting van een grondige renovatie volgend jaar.