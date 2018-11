Wezenberg pakt uit met een 'Bommeke' van een openingsfeest

Na negen maanden van renovatie zet Olympisch zwemcentrum Wezenberg de deuren opnieuw open voor publiek. Maandag 10 december zijn zwemmers al vanaf 6 uur welkom om te genieten van een gloednieuwe inkomhal, moderne kleedkamers en een adembenemend wedstrijdbad. Op 15 en 16 december trakteert Sporting A iedereen op een ‘Bommeke’ van een openingsfeest met knotsgekke activiteiten en een hoop verwennerij.

De totale renovatie van Olympisch zwemcentrum Wezenberg was groots, maar broodnodig. De kuip werd hersteld, de waterbehandelingsinstallatie en de luchtgroepen werden vernieuwd, de kleedkamers werden gemoderniseerd en uitgerust met hedendaags comfort en de inkomzone kreeg een facelift. Nieuwe LED-verlichting en de installatie van zonnepanelen garanderen een energiebesparing van 14.140 euro op jaarbasis. Een mooie extra bovenop de 126.800 euro aan besparingen op jaarbasis dankzij de nieuwe lucht- en waterbehandelingssystemen.

Eerste zwemmers welkom op 10 december

Op maandag 10 december worden de eerste zwemmers al vanaf 6 uur warm onthaald. Alles mag dan wel vernieuwd zijn, de tarieven en openingsuren blijven dezelfde als voorheen. Alle bezoekers ontvangen op deze eerste zwemdag een leuke attentie en kunnen genieten van een live-uitzending van ‘Start je Dag’. Radio 2-presentatoren Sharon Slegers en Dennis van den Buijs ruilen hun studio in voor het gloednieuwe wedstrijdbad.

Bommeke op 15 en 16 december

Op 15 en 16 december trakteert Sporting A iedereen op het spectaculair openingsfeest ‘Bommeke’. Maar liefst 24 uur lang kan jong en oud ‘bommekes’ komen springen en deelnemen aan knotsgekke activiteiten. Deze staan allemaal in het teken van de Warmste Week, met als goed doel de Special Olympics. Bezoekers kunnen volgende activiteiten uitproberen: waterski, stand up paddle, Just Relay waterestafetten, Unified Special Olympics met topsporters en BV’s, aquaworkouts en een poolparty met Halve Neuro en dj-duo Laston & Geo.

Voor kleinere zwemmers zijn er vijf waterspringkastelen, zeemeerminzwemmen, watervertellingen en allerhande speelgoed. Verder kunnen bezoekers genieten van verfrissende mocktails, een zwemontbijt en een flinke portie relaxatie in in- en outdoor jacuzzi’s. De rode draad doorheen het weekend is ‘bommeke’. Als de sirene loeit, kan iedereen een ‘bommeke’ springen voor het goede doel.

