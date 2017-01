Wezenberg zwembad terug open

Het Wezenbergzwembad is vandaag weer open. Gisteren werden alle zwemmers geëvacueerd omdat het waterpeil in het zwembad plots begon te zakken.



De oorzaak van het probleem was een lek in de filterinstallatie waardoor de kelder van het zwembad onder water liep. De brandweer kwam ter plaatse om het water weg te pompen. Technici werkten tot laat in de nacht door om de filterinstallatie te herstellen en vanochtend opende het zwembad opnieuw de deuren. Het water is nog wel iets kouder dan normaal, ongeveer 25 graden, maar tegen vijf uur vanavond zou het water terug op temperatuur moeten zijn. Er wordt momenteel nog steeds gezocht naar de precieze oorzaak van het defect.