Whispering Windows biedt Merksemnaren magische geluidsbeleving aan Bib Park

Er is ook goed nieuws voor cultuurliefhebbers, want de Antwerpse musea mogen vanaf dinsdag ook weer open. Of dat dan ook effectief overal gebeurt, is twijfelachtig. Een deel van het personeel is de voorbije maand aan de slag gegaan bij een covid-testcentrum of kinderopvang, om de gesloten periode te overbruggen. Sommigen zullen denkelijk pas later in de week terug kunnen worden ingezet in hun museum.