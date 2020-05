WHO waarschuwt dat nieuwe coronavirus 'misschien nooit zal verdwijnen'

De noodhulpcoördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is sceptisch over de mogelijkheden om het nieuwe coronavirus uit te roeien. 'Dit virus kan endemisch worden onder de bevolking, het kan zijn dat het nooit meer verdwijnt', zo verklaarde Michael Ryan tijdens een virtuele persconferentie in Genève.

Ryan maakte de vergelijking met hiv, het virus dat de ziekte aids veroorzaakt. Ook hiv is niet verdwenen, maar de wereld is er met medicatie en preventieve maatregelen wel in geslaagd om er een minder schrikwekkend virus van te maken. 'Ik wil de ziekten niet met elkaar vergelijken. Maar we moeten realistisch zijn', zegt Ryan. Om de kleine kans op een volledige uitroeiing van het nieuwe coronavirus waar te maken, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Er moet een zeer effectief vaccin komen, dat in voldoende grote hoeveelheden geproduceerd wordt en overal ter wereld verdeeld wordt. Bovendien moeten mensen dan ook nog eens instemmen met vaccinatie. 'Elk van die stappen zit vol uitdagingen', zo deelde Ryan mee. De WHO-noodhulpcoördinator had daarbij ook kritiek op de antivaccinbeweging en op het gebrek aan financiële middelen voor gezondheidszorg. 'We hebben al een zeer effectief vaccin, dat niet effectief wordt ingezet', klonk het. Ryan verwees daarbij naar de mazelen, een ziekte die sinds enkele jaren weer aan een opmars bezig is.