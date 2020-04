Baasje ziek, kat in quarantaine

Wie besmet is met het coronavirus, of denkt het te zijn, moet zijn kat binnenhouden staat te lezen op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Eerst dit: je moet je kat niét sowieso binnenhalen uit schrik dat hij het coronavirus zal oplopen.

Volgens experts wijst alles erop dat katten besmet worden door hun baasje, en niet omgekeerd. Wie Covid-19 heeft, laat zijn kat dus beter niet meer naar buiten gaan, om geen andere katten te besmetten. Sterker nog. Viroloog Steven Van Gucht raadt aan om je kat in een aparte ruimte te zetten, om zeker te zijn dat het virus niet wordt overgedragen. Ook wie niet getest is, maar denkt het coronavirus te hebben en symptomen vertoont, kan best zijn kat binnenhouden.

Honden

Honden zijn een ander verhaal. Hoewel in Hongkong twee honden positief testten op ­Covid-19, zou de ziekte bij hen amper aanslaan. 'Maar honden zijn wel mechanische dragers: ze kunnen het virus meedragen op hun vacht. Als iemand hen aait, kunnen ze het wel degelijk doorgeven.' Toch benadrukt Hans Nau­wynck, viroloog in de dieren­geneeskunde, dat we niet plots allemaal schrik moeten hebben van onze huisdieren: 'Het is niet de bedoeling dat we onze huisdieren vanaf nu binnenhouden, laat staan ze wegdoen. We moeten wel onze voorzorgen nemen, maar zolang het baasje of de kat geen symptomen vertonen, heeft het ook geen zin om de dieren binnen te houden.

(foto : Pixabay)