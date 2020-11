Wie briefje naar Sinterklaas stuurt, krijgt verrassing

Corona of niet, kinderen kunnen zoals elk jaar weer een brief naar de Sint sturen. Naar jaarlijkse gewoonte heeft bpost het Sintsecretariaat geopend. Briefjes mogen naar het adres 'Sint, Spanjestraat 1, 0612 Hemel'.

De Sint krijgt in deze periode gemiddelde 300.000 brieven, meldt bpost. Nu de herfstvakantie verlengd is, hebben kinderen nog meer tijd om creatief te zijn, zegt bpost in een persbericht. "Jong of oud, iedereen die een briefje, tekening of knutselwerkje stuurt naar Sinterklaas krijgt ook dit jaar een antwoord dankzij de Sint-helpers bij bpost", aldus het postbedrijf.

Kinderen die een brief versturen krijgen een briefje en een verrassing van de Sint terug. "De bpost-medewerkers op het Sintsecretariaat en de postbodes zorgen daar eigenhandig voor."

Briefjes die gestuurd worden voor 29 november krijgen een antwoord rond 6 december. De brieven naar de Sint hoeven niet gefrankeerd te worden. Op de achterkant van de enveloppe of in de brief moet duidelijk het adres leesbaar vermeld staan.

De brief posten kan ook via de meer dan 2.000 speciale Sint-brievenbussen, verspreid over heel het land. Dat zijn klassieke rode brievenbussen die 'verkleed' worden met een mijter en een witte baard. Op die brievenbussen staat ook het adres van Sinterklaas vermeld.

Foto Belga