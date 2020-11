Kaderleden en bedienden van energiebedrijf Engie Electrabel zullen op donderdag 3 december om 11 uur betogen aan de kerncentrale van Doel. Het protest is gericht tegen de federale regering, die de kernuitstap voorlopig behoudt. "Een regering die op termijn 7.000 moeilijk om te schakelen arbeidsplaatsen afschaft", stelt de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK), een vakbond voor kaderleden. Het regeerakkoord van de regering-De Croo bevestigt een kernuitstap in 2025. De meerderheidspartijen voorzien wel in een evaluatie in november 2021. Als die zou aantonen dat er zich problemen dreigen te stellen met de bevoorradingszekerheid of de elektriciteitsprijs, dan kan beslist worden om twee van de zeven reactoren - Tihange 3 en Doel 4 - langer open te houden. Engie Electrabel zei eerder in een brief aan het personeel dat de investeringen in de levensduurverlenging geschrapt worden. Het bedrijf roept de regering ook op om nog dit jaar een beslissing te nemen over een verlenging van de twee reactoren. "Voor het eerst in de economische geschiedenis van ons land is het een regering en niet een internationale groep die industriële installaties sluit. Deze installaties kunnen in bedrijfsklare toestand nog minstens twee decennia dienstdoen", aldus de NCK. "We zullen in de komende weken blijven de nucleaire druk opvoeren op de regering opdat ze snel haar huiswerk overdoet." De betoging van donderdag wordt georganiseerd in gemeenschappelijk front van NCK en de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB. Op 9 oktober waren er al betogingen aan de centrales van Doel en Tihange.Foto Belga