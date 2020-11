"Wie Corona-boete niet betaalt, wordt vervolgd"

Het jonge Antwerpse diamantbedrijf HB Antwerp doet net in deze coronacrisis een miljoeneninvestering. Het bedrijf wil het hele productieproces van een diamant voortaan in Antwerpen houden, van het ruwe steentje tot het afgewerkte juweel. Het gaat opereren vanuit grote nieuwe kantoren aan de Schupstraat, midden in de diamantwijk.