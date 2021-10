Wie door corona tijdelijk werkloos was, verliest geen vakantiegeld

De 31ste editie van Open Bedrijvendag vindt vandaag plaats. Het is de eerste keer dat het evenement betalend is en met reservaties werkt. Dat komt door de coronacrisis, meldt organisatie Voka. Het thema is 'Samen Ondernemen, Samen Groeien''. Sinds 1991 zetten meer dan honderd bedrijven in Vlaanderen uit de meest uiteenlopende sectoren elke eerste zondag van oktober hun deuren open voor het grote publiek. Het evenement trekt telkens enkele honderdduizenden bezoekers. 'Als bezoeker krijg je de unieke kans om te ontdekken hoe je favoriete producten gemaakt worden, hoe bedrijven tewerk gaan, waar je buurman werkt. Voor een bedrijf is het de gelegenheid om te tonen wat er dag in dag uit achter de bedrijfsmuren gebeurt en uit te pakken met nieuwe gebouwen, producten, collega's en nog veel meer', aldus Voka. Als gevolg van COVID-19 heeft de organisatie beslist te werken met een volledig nieuw online reservatiesysteem in het kader van 'crowdcontrol' (testing & tracing). Elke bezoeker betaalt daarom bij reservatie een servicekost van 2 euro per volwassene per ticket. 'Die administratieve bijdrage garandeert de opvolging en servicekost om het registratiesysteem te gebruiken', luidt het. De organisatie wijst erop dat elk bedrijf afzonderlijk ervoor kan kiezen om met een Covid Safe Ticket te werken om de veiligheid van de werknemers en de bezoekers te garanderen. Voka roept alle bezoekers op om na te gaan welke regels van toepassing zijn bij het bedrijf dat ze willen bezoeken. Voor de 31ste editie pakt de organisatie uit met een hybride aanbod. Met het thema 'Samen Ondernemen, Samen Groeien'' als rode draad kunnen kijklustigen zowel online als fysiek een blik achter de schermen van de deelnemende bedrijven werpen. Geïnteresseerden kunnen vanaf 9 uur voorts een exclusieve, virtuele blik werpen achter de schermen van acht bedrijven. Xavier Taveirne laat de virtuele bezoekers meekijken bij Friesland Campina in Aalter, ArcelorMittal in Zelzate, Natuursoep in Arendonk, Atlas Copco in Wilrijk, het Vlaams Luchtvaartopleidingscenter in Oostende, Carin Haircosmetics in Middelkerke, Radio Maria in Leuven en Carré Care in Overpelt. In 2020 vond de Open Bedrijvendag door de coronacrisis volledig digitaal plaats. Die dertigste editie stond in het teken van de digitale transformatie