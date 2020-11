Wie heeft Lucien Put uit Sint-Job nog gezien?

Op vraag van het parket verspreidt de politie volgend opsporingsbericht.

Op zaterdag 21 november 2020 werd Lucien Put, een 86-jarige man, voor het laatst gezien in zijn woning gelegen in de Brugstraat in Sint-Job-in-‘t-Goor, deelgemeente van Brecht. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

Mijnheer Put is 1m65 lang en normaal gebouwd. Hij heeft grijzend haar en is kalend.

Het is niet geweten welke kledij hij draagt.

Hebt u Lucien Put gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie op het gratis nummer 0800/30 30 0.

U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be.