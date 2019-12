Wie heeft Max Meijer nog gezien?

Een Nederlander van 23 is in Antwerpen vermist. De politie is een onderzoek gestart.

Het gaat om Max Meijer uit Ossendrecht, dat is net over de grens met ons land. Hij werd zondagochtend een laatste keer gezien in een pitazaak in de Schippersstraat. Daarna raakte hij zijn vriend kwijt. Ze hadden nog afgesproken aan de auto van Max, maar hij kwam niet opdagen. De auto met zijn spullen staat er nog altijd. Wie meer weet over Max, kan dat melden aan de politie op het gratis nummer 0800/30 300.