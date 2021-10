Er zijn twee minderjarigen betrapt op het terrein van het Runcvoorthof in Merksem. Ruim twee weken geleden werd de inboedel van het kasteel kort en klein geslagen. Vandalen lieten er een ravage achter en richtten voor duizenden euro's schade aan. Ze konden niet meteen gevat worden. Maar er zijn later wel twee minderjarigen betrapt. Die konden niet meteen uitleggen wat ze daar deden. Er was een gesprek met hun ouders. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of ze ook effectief iets met de schade te maken hebben. Het was al de zoveelste keer dat vandalen het Runcvoorthof viseerden.