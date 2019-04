Wie is de beste schrijnwerker van het land? (VIDEO)

In Broechem bij Ranst is het levenloze lichaam van een jongen van negen teruggevonden. Het kind was sinds maandagavond vermist en is gisterennamiddag op de terreinen van het asielcentrum gevonden. De Palestijnse jongen verbleef daar samen met zijn moeder en nog andere familieleden. Het slachtoffer is op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. De speurders van de federale gerechtelijke politie hebben intussen vijf mensen aangehouden.Bevoegd minister van Asiel en Migratie Maggie De Block spreekt over een "heel uitzonderlijk" feit. De minister spreekt zich nog niet uit over eventuele nieuwe en strengere veiligheidsmaatregelen in de asielcentra en wil eerst het onderzoek afwachten.