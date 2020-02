Wie kan het mysterie van de kringwinkel van Mortsel oplossen? Kris Huybrechts was rustig aan het werk in Opnieuw & Co, toen hij plots een fotoalbum ontdekte. Met daarin: 200 foto's van dezelfde vrouw die poseert met de allergrootste filmsterren. Genre Tom Cruise en Johnny Depp. En nu is Kris op zoek naar de vrouw of haar familie, want hij zou het album dolgraag terug bezorgen.