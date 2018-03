Wie is juwelen kwijt?

Aan de Plantinkaai in Antwerpen stonden de straatstenen een tijdlang onder water. In de hoofdwaterleiding was een lek. Het lek onstond wellicht vrijdagnacht al. De brandweer kwam ter plaatse om het water weg te pompen. Ook Waterlink kwam ter plaatse en stelde het waterlek vast. Een aantal huizen zat tijdens de herstelling enkele uren zonder drinkwater. Er was ook veel verkeershinder. Iedereen moest omrijden via de Kloosterstraat...