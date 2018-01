Wie vanaf juli rijbewijs haalt, moet na zes maanden verplicht terug naar rijles

Donderdag zal het precies één jaar geleden zijn dat de stad Antwerpen de lage-emissiezone invoerde. Sindsdien mogen de meest vervuilende wagens de binnenstad en Linkeroever niet meer in. Ook de auto van Willy Van Oost uit Berchem die op de grens van de lage-emissiezone woont, mag er niet meer in. Alleen moet hij nipt in de zone een bocht maken om z'n garage te kunnen inrijden. Een jaar geleden toonde Willy ons die absurditeit. Het heeft hem een flinke duit gekost, 350 euro. En dat alleen om z'n garage te kunnen inrijden.