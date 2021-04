Aan de Lambrechtshoekenlaan in Merksem heeft het wijkondersteuningsteam van de regio Noord van de Antwerpse politie zaterdag een vermoedelijke verkoper van cocaïne gevat. Het team had iemand gezien die duidelijk op iemand anders stond te wachten. Wat later kwam een voertuig langs waarvan de bestuurder uitstapte en contact maakte met de wachtende man. De passagier van de wagen bleef zitten, maar was druk aan het gsm'en. De bestuurder en de vermoedelijke klant gingen samen de hal van een appartementsgebouw binnen. Daar leek het erop dat iets uitgewisseld werd. De politie ging over tot controle, maar de verkoper vluchtte vlug het appartementsgebouw binnen. Op de brandladder kon de man uiteindelijk aangetroffen worden. De man verzette zich hevig en kon zich uit de handen van de politie wringen. Opnieuw in de inkomhal viel hij een andere politieman aan die de doorgang versperde. Na een korte schermutseling kon de verdachte toch overmeesterd worden. De man werd na het tumult onwel en kreeg een check-up in het ziekenhuis. Er raakten ook drie politiemensen gewond. Een van hen kan vijf dagen niet meer aan het werk. De tweede verdachte en het voertuig zijn naar het kantoor gebracht. Er volgden twee huiszoekingen waar een grote som geld, wat cannabis, een klantenlijst en luxekledij is gevonden. Naast voor handel in verdovende middelen, is ook een proces-verbaal opgesteld voor slagen en verwondingen. De agressor werd voorgeleid. Zijn passagier mocht na verhoor beschikken.