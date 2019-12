Wie zat er (zat) achter het stuur?

Op de Kapelsesteenweg ramde een wagen afgelopen nacht een verkeerseiland. Daarbij sneuvelden twee verkeersgeleiders en drie verkeersborden. Het voertuig zelf eindigde tegen de richting op de rijbaan, die was bezaaid met brokstukken.

Bij aankomst van de politie werd een koppel aangetroffen dat hevig in discussie was. Beiden beweerden van de ander dat hij/zij de bestuurder was op het moment van de aanrijding. Omdat er geen duidelijkheid was over wie het ongeval had veroorzaakt, besloot de politie zowel de man (43), als de vrouw (38) aan een ademtest te onderwerpen. Beide personen bliezen positief, genoeg om hun rijbewijs ter plaatse voor vijftien dagen in te trekken.

Aangezien beiden in aanmerking kwamen als mogelijke bestuurder, werden beide rijbewijzen ingetrokken. Toen uit de ademanalyse duidelijk werd wie van de twee het minst had gedronken, probeerde het koppel die persoon als bestuurder aan te duiden, om zo een deel van hun straf te ontlopen. De politie speelde het spel echter niet mee en de beslissing om beide rijbewijzen in te trekken bleef gehandhaafd.

