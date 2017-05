Wielerclubs en wielertoeristen strijden weer om titel Kampioen van Kalmthout

Op zondag 28 mei organiseert de gemeente Kalmthout opnieuw het Kampioenschap Wielrennen van Kalmthout. Ook dit jaar hopen ze op goed weer en veel gezelligheid. Er komt een drank- en eetstand aan de start en na de wedstrijden is het sportief verbroederen in de refter van Gitok.



Start en aankomst bevinden zich op de Kapellensteenweg aan Gitok. Het parcours is 3,8 kilometer lang. De dag start om 11.30 uur met de ploegentijdrit. Om 12.15 uur is er demo en initiatie ‘elliptigo’. Dat is fietsen en toch een beetje een loopgevoel hebben.



Om 13.15 uur is het aan de kinderen die in het spoor van een bekende wielrenner een toer kunnen rijden. Om 14 uur start het eigenlijke kampioenschap in verschillende leeftijdscategorieën.



Iedereen kan deelnemen vanaf 16 jaar. Alle fietsen krijgen een tag met een chip ingebouwd, waardoor de uitslag digitaal en automatisch opgemaakt wordt. Dat zorgt voor een correcte uitslag.