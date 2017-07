Wielerfeest aan het Te Boelaarpark

Zondag 9 juli is opnieuw een wielerhoogdag in en rond het Te Boelaarpark. Met de Grote Prijs Sofie Goos, die bestaat uit een elite dameswedstrijd, een koers tussen enthousiaste caféploegen en een kinderkoers wordt het een waar wielerfeest voor de hele familie. Festival Flandrien zorgt voor extra muziek en animatie in het park.

Vorig jaar werd de Grote Prijs Borgerhout na jaren afwezigheid opnieuw georganiseerd. De wielerwedstrijd bestond al sinds 1933. Triatlete Sofie Goos wordt meter van deze topwedstrijd die nu Grote Prijs Sofie Goos zal heten. De hoofdaffiche is een internationale elite dameswedstrijd die start om 14 uur. De aankomst wordt verwacht tussen 16 en 16.30 uur.

Caféploegen strijden voor titel ‘Ploeg van ’t stad’

Om 12 uur, voorafgaand aan de elite dames, barst een lokale strijd los tussen verschillende ‘caféploegen’ die zich allemaal tot ‘ploeg van ’t stad’ willen kronen. Gaat Wielerteam Mombasa of Bike Leon met de eer lopen op eigen grondgebied of zijn Wielervrienden De Pelikaan hen te snel af? De wielerwedstrijden starten aan het park en lopen door 3 districten: Borgerhout, Berchem en Deurne.

Kinderen tussen 4 en 12 koersen mee

Om 16u30 zijn de kinderen aan de beurt voor de Boelaer Kinderkoers (4 tot 12 jaar), een afvalrace in het park waarbij de kinderen doorlopend starten per 5. Elke ronde valt de laatste renner af. Een eindsprint met 2 bepaalt wie er wint.

Tijdens Festival Flandrien in het park kunnen kinderen hun fiets laten pimpen bij de jeugddienst en zijn er zotte vertellingen over de koers voor kinderen. Aan de volwassenkoers is ook een speciale kindertribune opgesteld aan het parcours.

Programma

Wielerwedstrijden

12.00: Reuskens Wisselbeker trofee (caféploegkoers)

14.00: Grote Prijs Sofie Goos (elite dames wielerwedstrijd)

16.30: Boelaer Kinderkoers

Muziekoptredens

15.00 tot 16.00: De Boelaerband (lokale amateurmuzikanten)

17.00 tot 18.00: De Groote-Faes duo (jazz/blues)

18.30 tot 19.00: Fanfare ’t Akkoord

19.00 tot 20.15: El Juntacádaveres (hedendaagse tango)

20.30 tot 21.00: Fanfare ’t Akkoord

21.00 tot 22.30: Kar Kar Kar

Sofie Goos promoot dameswielrennen

Sofie Goos werd meter van deze wielerwedstrijd omdat zij het dameswielrennen heel graag mee in de kijker zet in Antwerpen. Als triatlete is ze zelf een begenadigd fietsster. Sofie woonde voor haar verhuis naar Spanje altijd in Antwerpen waarvan een tijdje in Borgerhout.

Praktisch

Zondag 9 juli van 12 tot 22u30

Te Boelaarpark, Borgerhout

Gratis

Een aantal straten zijn verkeers- en parkeervrij: Karel De Preterlei, Gitschotellei , Spillemakerstraat, Herman Van Den Reeckstraat, Berchemlei, Wapenstilstandlaan, Rodekruislaan, Diksmuidelaan, Lodewijk Van Berckenlaan, Bikschotelaan, Gitschotellei, Drakenhoflaan, Boekenberglei, Jozef Verbovenlei, Arthur Matthyslaan, Karel Van De Woestijnelei.

Dit evenement wordt ondersteund door de districten Berchem, Deurne en Borgerhout.

(Bericht en foto : Stad Antwerpen)