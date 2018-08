Wielerwedstrijd Antwerp Port Epic zondag LIVE op ATV

Nog een kleine week en dan staat heel Brasschaat in het teken van de koers. Op dinsdag zakken Niki Terpstra en co af naar de straten rond het kasteel voor de N8 van Brasschaat. De historische opvolger van de 8 van Brasschaat is dat. En de organisatie heeft grote plannen. De N8 van Brasschaat moet toonaangevend worden in de wereld van de criteriums, en dat met een ongewone formule.