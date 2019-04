Wietplantage in Westmalle ontdekt door brand (VIDEO)

In Westmalle ontdekte de brandweer gisteren een wietplantage in een bedrijfspand.





Het gebouw stond bij aankomst van de brandweer helemaal in lichterlaaie. Maar het pand was ook bijzonder moeilijk te betreden, want er was opvallend veel isolatie in het gebouw. Tijdens de bluswerken stootte de brandweer op de reden daarvoor: in het pand was een wietplantage geïnstalleerd. De elektriciteit voor de plantage werd bovendien vóór de meter afgetapt, waardoor de hele wijk een tijd zonder stroom zat. De schade aan het gebouw is enorm.