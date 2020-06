Vanaf vandaag gaan de bibliotheken in Antwerpen weer open. Met nog wat beperkingen weliswaar. Zo kan je er enkel terecht voor het ontlenen en terugbrengen van boeken, cd's of stripverhalen. Studeren, opzoekingen doen aan de computers of gebruik maken van de krantenhoek kan nog niet. De biliotheken vragen ook om het bezoek te beperken tot 30 minuten en het thuis via de online catalogus voor te bereiden.